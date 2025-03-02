На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), она впервые прошла через российскую территорию, сообщается в Telegram-канале станции.

В составе 27-й команды наблюдателей — три инспектора. В их задачи входит наблюдение и оценка состояния безопасности АЭС.

Эксперты МАГАТЭ работают на станции с 1 сентября 2022 года. Они находятся там после первого визита гендиректора агентства Рафаэля Гросси на ЗАЭС и помогают сдерживать попытки ВСУ наносить удары по станции.

Ротацию должны были провести месяц назад, но ее два раза переносили из-за провокаций со стороны Украины. В итоге силовики РФ обеспечили безопасность проведения данного мероприятия.

Ранее глава комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что после обстрела ЗАЭС на неопределенный срок выведена из строя линия энергоснабжения «Ферросплавная-1».