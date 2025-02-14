Рогов: линия энергоснабжения ЗАЭС «Ферросплавная-1» выведена из строя

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что после обстрела ЗАЭС на неопределенный срок выведена из строя линия энергоснабжения «Ферросплавная-1».

По его словам, эта линия действием защиты была отключена 11 февраля. Сейчас специалисты определяют размер ущерба, а также возможности и сроки для ее восстановления.

«Собственные нужды атомной станции на данный момент запитаны от высоковольтной линии 750 кВ „Днепровская“» — написал Рогов в Telegram-канале.

Он отметил, что Запорожская АЭС не получила повреждений во время ночного обстрела. Однако вокруг нее создана потенциальная угроза безопасности. Директор ЗАЭС Юрий Черничук подтвердил ситуацию, но также подчеркнул, что оборудование находится в безопасном состоянии.

Украинская армия ночью нанесла 15 ударов по Запорожской ТЭС, из-за атаки было отключено от электричества свыше 50 тыс. абонентов. Рогов заявил, что погибших и пострадавших среди персонала и мирных жителей нет. Но из-за атаки было критически повреждено энергетическое оборудование.