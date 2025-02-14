Рогов: 50 тыс жителей Запорожья остались без света из-за обстрела ТЭС

сегодня в 10:01

Украинская армия ночью нанесла 15 ударов по Запорожской ТЭС, из-за атаки было отключено от электричества свыше 50 тыс. абонентов, сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он добавил, что погибших и пострадавших среди персонала и мирных жителей нет. Но из-за атаки было критически повреждено энергетическое оборудование.

«Отсутствие электроснабжения наблюдается в г. Энергодар, Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения в населенных пунктах.