Трамп обещал позвонить Путину, напомнили в Кремле

На вопрос о предполагаемом общении Путина и Трампа до инаугурации последнего Песков ответил фразой «оно не исключено».

«Он же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации. Вот есть его слова, другого ничего тут сказать пока не имеем», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По законам США инаугурация президента проходит 20 января.

Официальные итоги президентской гонки в США еще не подведены, однако предварительные подсчеты агентств Reuters, Associated Press и газеты The New York Times свидетельствуют, что выборы выигрывает Дональд Трамп.

Сам Трамп уже публично объявил себя победителем на выборах президента США.