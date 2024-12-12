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Трамп не пригласил Путина на инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп не пригласил российского лидера Владимира Путина на свою инаугурацию, которая состоится в январе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Когда официальному представителю Кремля задали вопрос по поводу того, направлял ли Трамп Путину официальное приглашение, Песков ответил: «Нет, не направлял».

В Соединенных Штатах эту информацию на данный момент не прокомментировали.

Ранее стало известно, что Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию. Церемония должна пройти 20 января.