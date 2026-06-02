Дом со сфинксом в Мытищах оказался недвижимостью кандидата в президенты Литвы

Известный дом со сфинксом в подмосковных Мытищах оказался недвижимостью 78-летнего миллиардера, который баллотировался в президенты Литвы, сообщает Mash .

Владелец особняка Владимир Романов ранее владел шотландским футбольным клубом «Хартс», литовским «Каунасом», белорусским МТЗ‑РИПО (он же «Партизан») и баскетбольным «Жальгирисом».

Также миллиардер планировал баллотироваться на пост президента Литвы, однако по закону Романов должен был родиться в прибалтийской стране, а не в России.

На Родину предприниматель вернулся после краха своего банка и расследования литовских властей. Романов получил убежище в России, где и построил знаменитый дом. По его словам, все началось с крыши, которая стала напоминать пирамиду. Тогда и родилась идея поставить сверху сфинкса в память о предке — рыцаре Великого княжества Литовского Ивашке из Романова.

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