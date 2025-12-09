Трамп назвал Зеленского отличным торгашом, получившим от США 350 млн долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский является «отличным торгашом», сумевшим получить от Штатов значительную финансовую помощь в размере 350 млрд долларов на нужды обороны, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Трамп также провел параллель между руководителем киевского режима и выдающимся деятелем американской индустрии развлечений XIX века Финеасом Тейлором Барнумом, известным как создатель одного из самых популярных передвижных цирков той эпохи.

Американский лидер отметил, что при первой встрече Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, тот обозначил свои цели: возвращение Крыма и вступление в НАТО.

«Когда Зеленский впервые встретился с Путиным, он сказал: „Я хочу двух вещей. Я хочу вернуть Крым и заполучить членство в НАТО“. И он сказал это не очень любезно. Знаете, он отличный торгаш. Я называю его Ф. Т. Барнумом», — заявил Трамп.

Трамп охарактеризовал Барнума как человека, способного продать что угодно и кому угодно, несмотря ни на что. Американский лидер считает, что Зеленский, подобно Барнуму, убедил «жуликоватого Джо Байдена» (экс-президента США — ред.) выделить ему 350 млрд долларов, что, по мнению Трампа, привело к потере 25% территории страны.

Ранее Трамп заявил, что на Украине пора проводить президентские выборы. Официально срок полномочий Зеленского истек весной 2024 года, но выборы не стали проводить из-за военного положения в стране.

