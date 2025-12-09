Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести выборы на Украине. Американский лидер считает, что у украинцев должна быть возможность выбирать главу государства, сообщает ТАСС .

Также, по словам Трампа, понимание о том, что Украина не станет частью НАТО, пришло уже давно.

О необходимости провести выборы на Украине Трамп также заявлял и в начале 2025 года. Уже тогда американский лидер отмечал, что рейтинг главы киевского режима Владимира Зеленского упал до 4%.

О нелегитимности нынешнего президента Украины говорил и российский лидер Владимир Путин. Он подчеркивал, что этот нюанс может стать препятствием для заключения мирного договора. Москва хочет договориться с Киевом, но юридически в текущих реалиях это невозможно.

