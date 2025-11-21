Трамп назвал срок введения «очень мощных» санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени введет «очень мощные» санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика в эфире радио Fox News.

«Нет, нет… очень мощные санкции… Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные», — сказал Трамп.

Ранее власти США заявляли, что американский президент одобрил решение о введении 500-процентных пошлин против России и ее торговых партнеров. До этого постоянный американский представитель при НАТО Мэттью Уитакер говорил, что «сокрушительный» законопроект об антироссийских ограничениях ожидает одобрения в американском Конгрессе.

Тем временем журналист Axios опубликовал, как утверждается, полный текст проекта рамочного соглашения о гарантиях безопасности для Украины, предложенного США. Согласно документу, он устанавливает условия потенциального перемирия с Москвой и предлагает Киеву «аналог статьи 5 НАТО».

