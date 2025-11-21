Что на самом деле обещали Украине? Журналист Axios показал полный текст гарантий

сегодня в 18:48

Журналист американского издания Axios Барак Равид опубликовал, как утверждается, полный текст проекта рамочного соглашения о гарантиях безопасности для Украины, предложенного США. Документ, обнародованный в соцсети X, устанавливает условия потенциального перемирия с Москвой и предлагает Киеву обязательства по защите, смоделированные на основе принципов статьи 5 Североатлантического договора, сообщает РБК .

Согласно тексту проекта, гипотетическая атака России на Украину через согласованную линию перемирия будет расцениваться как «нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества». При таком сценарии президент США проведет незамедлительные переговоры с Украиной, НАТО и странами Европы, чтобы определить и применить необходимые меры для «восстановления безопасности».

Эти меры могут включать «применение военной силы», материально-техническую и разведывательную помощь, экономические, дипломатические меры и «другие шаги, которые будут сочтены целесообразными».

Страны НАТО, согласно тексту, подтверждают, что безопасность Украины является «неотъемлемой частью европейской стабильности». Члены Североатлантического альянса обязуются действовать сообща с Соединенными Штатами в случае нарушения договора.

Рамочное соглашение, рассчитанное на десять лет с возможностью продления, вступает в силу с момента подписания. Контролем за соблюдением условий договора займется Совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских стран при участии США.

Как ранее сообщал Axios, данный проект является частью более широкого мирного плана из 28 пунктов, разработанного США.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский призвал «прекратить срач» на фоне разработки мирного плана США.



