«Надо прекратить срач»: Зеленский заявил о критическом моменте для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к нации предупредил страну об «очень сложном выборе», который может возникнуть в связи с разработкой США мирного плана по урегулированию украинского конфликта. По словам политика, перед Киевом стоит выбор между «потерей достоинства» и «риском потери ключевого партнера», сообщает РБК .

При этом Зеленский заявил, что «достоинство и свобода украинцев» останутся основополагающими принципами мирного плана, над которым Украина работает совместно с Соединенными Штатами.

«Мы будем и должны делать все, чтобы в результате произошло окончание (конфликта — ред.). И не случилось окончания Украины», — объяснил украинский лидер.

Также Зеленский призвал украинское общество к объединению, потребовав «прекратить срач», политические игры и обеспечить эффективную работу всех государственных структур в условиях боевых действий. Он выразил обеспокоенность тем, чтобы украинцы не испытали «дежавю 24 февраля», когда «было ощущение, что мы одни».

Ранее Зеленский обсудил проект мирного плана США с лидерами Франции, Великобритании и Германии. По информации прессы, новая мирная инициатива состоит из 28 пунктов, и в процессе ее разработки американские власти контактировали и с Украиной, и с Россией.

