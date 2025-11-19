«Сокрушительный» законопроект о санкциях против России ожидает одобрения в американском Конгрессе, заявил в интервью агентству Bloomberg постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Он также призвал европейских союзников занять «более агрессивную» позицию в отношении Москвы и приступить к реализации планов по использованию заблокированных российских активов для передачи их Украине.

По словам Уитакера, президент США Дональд Трамп поддерживает данную законодательную инициативу. При этом Вашингтон намерен продолжать поиск дипломатических путей урегулирования конфликта на Украине, заявил дипломат.

«„Сокрушительный“ законопроект о санкциях в Конгрессе „просто ждет зеленого света“, добавил он, отметив, что Трамп его поддерживает и, возможно, захочет включить в него Иран», — пишет американское агентство.

Уитакер также призвал страны Европы ускорить реализацию планов по использованию замороженных российских активов для спонсирования армии Украины. Это, по его словам, станет «значительным» вкладом в обеспечение Киева ресурсами на несколько лет вперед.

Комментируя скандал с массовыми расхищениями в украинской энергетике, раскрытый антикоррупционными органами страны, Уитакер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его приближенные заняли «правильную позицию». Сам глава киевского режима, как сообщали в Раде, упоминается в обвинительном акте против его партнера по бизнесу, предпринимателя Тимура Миндича — главного «героя» этого коррупционного скандала.

