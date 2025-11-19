Миндич уговорил Умерова закупить бронежилеты низкого качества для ВСУ

Бизнесмен Тимур Миндич склонил экс-министра обороны Украины Рустема Умерова к приобретению некачественных бронежилетов у определенной компании-производителя. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на украинские СМИ.

В публикациях приводятся слова Миндича, где он убеждает Умерова в том, что в бронежилетах кроются огромные финансовые возможности. Миндич убеждал бывшего министра обороны Украины в том, что решить этот вопрос можно по средствам одного звонка, достаточно только «утвердить приемку».

«Бронежилеты — это большие деньги. Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну, это тебе один звонок. Просто скажи: „Я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю“. Ну, это одна твоя команда, и все. Реши этот вопрос, прошу тебя. Просто там 7 или 6 — 300 миллионов вложено, половина моих денег», — заявил Миндич.

На это предложение Умеров ответил, что «принял к сведению» и обязался вызвать ответственных лиц для завершения соглашения. В результате контракт был подписан.

Ранее сообщалось, что 10 ноября НАБУ сообщило о раскрытии схемы по отмыванию финансов в энергетической отрасли, через которую прошло порядка 100 млн долларов. Семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича, имеющего тесные связи с украинским президентом Владимиром Зеленским и которого называют организатором преступной схемы, были предъявлены обвинения.

Также имя Зеленского упоминается в обвинительном акте против его партнера по бизнесу, предпринимателя Тимура Миндича, в связи с делом о коррупционных правонарушениях.

