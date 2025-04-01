Трамп назвал Байдена плохим счетоводом и некомпетентным президентом

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Трамп: Байден не считал, сколько средств передал Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что бывший глава США Джо Байден не вел подсчет того, какое количество средств передал Украине. Соединенные Штаты, по его мнению, могли отправить Киеву крупную сумму денег, сообщает РИА Новости .

Трамп назвал Байдена некомпетентным президентом. Соединенные Штаты, по его мнению, могли вложить в поддержку Украины около 350 млрд долларов.

«Байден был плохим счетоводом», — отметил президент США.

Ранее в Белом доме отвергли предложение об обмене вступления Украины в НАТО в обмен на соглашение по разработке ее природных ресурсов.