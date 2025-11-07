Трамп на встрече с Орбаном рассказал, когда закончится конфликт на Украине
7 ноября американский президент Дональд Трамп в Белом доме встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время этих переговоров он заявил, что конфликт на Украине завершится в недалеком будущем, сообщает РИА Новости.
Трамп также заявил, что видит, как конфликт повлиял на Украину, которая потеряла в том числе в территориях.
«Посмотрите, что стало с Украиной — она стала меньше, и погибло очень много людей», — сказал Трамп на встрече с Орбаном в Белом доме.
Также американский президент выразил уверенность, что текущий конфликт в ближайшем будущем удастся завершить.
Ранее американский лидер допустил, что его встреча с российским президентом Владимиром Путиным все-таки может состояться в Будапеште.
