Трамп на встрече с Орбаном рассказал, когда закончится конфликт на Украине

7 ноября американский президент Дональд Трамп в Белом доме встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время этих переговоров он заявил, что конфликт на Украине завершится в недалеком будущем, сообщает РИА Новости .

Трамп также заявил, что видит, как конфликт повлиял на Украину, которая потеряла в том числе в территориях.

«Посмотрите, что стало с Украиной — она стала меньше, и погибло очень много людей», — сказал Трамп на встрече с Орбаном в Белом доме.

Также американский президент выразил уверенность, что текущий конфликт в ближайшем будущем удастся завершить.

Ранее американский лидер допустил, что его встреча с российским президентом Владимиром Путиным все-таки может состояться в Будапеште.

