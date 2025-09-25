Трамп на встрече с Эрдоганом настоял на прекращении закупок Турцией нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме призвал Анкару отказаться от закупок российской нефти, сообщает РИА Новости .

По словам Трампа, он разочарован, что некоторые страны НАТО все еще закупают российское энергосырье. Так, он настоял на том, чтобы Турция прекратила приобретать у РФ нефть.

Также Трамп собирается обсудить с главой Турции возможность поставок в страну систем Patriot, которых американский лидер назвал «лучшими системами», и истребителей F-35 и F-16.

Как добавляет ТАСС, Трамп перед встречей с Эрдоганом заявил, что Вашингтон может снять санкции с Турции в рамках закона CAATSA «почти моментально». Однако это будет зависеть от того, как пройдут переговоры.

Ранее Трамп потребовал от Европы отказаться от российской нефти. Он предложил постоянному представителю Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакеру усилить давление на ЕС в этом направлении.

