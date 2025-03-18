Трамп: многие элементы договоренности по Украине уже согласованы

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы договоренности об урегулировании конфликта на Украине уже согласованы, но некоторые из них еще нет, сообщает РИА Новости .

«Многие элементы окончательной договоренности были согласованы, но многие остаются», — написал он в соцсети Тruth Social.

Американский лидер отметил также, что очень ждет телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Разговор Трампа и президента РФ Владимира Путина должен состоятся 18 марта.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп применит рычаги давления на РФ, если его диалог с российским лидером не сложится. До этого республиканец заявлял, что они связаны с финансами.