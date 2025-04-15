Трамп-младший и Лара Трамп вдохнули жизнь в нишевый медиахолдинг

Бумаги Salem Media Group взлетели в 4,5 раза после инвестиций семьи Трампа

Акции консервативного медиахолдинга Salem Media Group совершили головокружительный взлёт после того, как Дональд Трамп-младший и Лара Трамп вошли в число акционеров компании, пишет РБК .

В ходе торгов 15 апреля стоимость бумаг достигла пикового роста в 354%, поднявшись до 2,09 доллара за акцию, хотя к закрытию дня скорректировалась до 1,67 доллара.

Salem Media Group, известная своей ориентацией на христианскую и консервативную аудиторию, получила новый импульс развития. Холдинг, включающий радиостанции, интернет-ресурсы и издательскую деятельность, ранее прославился распространением материалов о предполагаемых нарушениях на выборах 2020 года.

Финансовые аналитики отмечают, что, несмотря на впечатляющий рост, рыночная капитализация компании остаётся скромной — менее 10 миллионов долларов. Опыт предыдущих инвестиций семьи Трамп показывает, что подобные вложения часто приводят к краткосрочным всплескам активности, за которыми следует коррекция.

Трамп-младший заявил, что власти Украины могли знать о готовящемся покушении на его отца.