Трамп: место для Украины за столом переговоров с Россией найдется

Украина получит свое место за столом мирных переговоров с Россией, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Украина будет участвовать в переговорах об установлении мира дипломатическим путем. Такое заявление сделал Трамп 13 февраля.

Ранее американский лидер сообщил, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским узнал, что тот хочет, чтобы вооруженный конфликт с Россией завершился как можно скорее. По данным западных СМИ, Трамп также дал понять Зеленскому, что судьба его страны уже решена.

Россия, в свою очередь, также поддержала инициативу президента США о том, что конфликт пора завершать. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что предстоящий мир должен быть не временным, а постоянным, поэтому важно устранить первопричину его возникновения.