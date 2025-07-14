Споил и хотел изнасиловать: мужчина заманил 2 девочек в квартиру в Петербурге

Мужчина заманил 2 девочек в квартиру в Петербурге, споил и хотел изнасиловать

В Санкт-Петербурге мужчина заманил двух девочек-подростков в арендованную квартиру, напоил их алкоголем и предпринял попытку изнасилования, сообщает РЕН ТВ .

О том, что мужчина удерживает в квартире дома № 41 по улице Стойкости двух девочек 2008 и 2009 годов рождения, рассказала местная жительница. Прибыв на место, правоохранители заметили, что заложницы и мужчина пьяны.

Девочек увезли в больницу. Во время медицинского обследования врачи обнаружили, что их пытались изнасиловать.

На 42-летнего мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство, его задержали. На фигуранта также могут открыть уголовное дело.