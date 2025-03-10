Трамп: Киев пока недостаточно проявляет стремление к мирному урегулированию

«Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но мы хотим, чтобы они это сделали, я хочу, чтобы они хотели мира, верно? Сейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы», — отметил он.

Также Трамп выразил уверенность, что Украина в самое ближайшее время проявит стремление к мирному урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что подписания договора, касающегося полезных ископаемых Украины, будет мало для начала отправки Киеву военной помощи от Вашингтона. Президенту Владимиру Зеленскому предстоит соблюсти еще несколько условий.