Трамп: Киев пока недостаточно проявляет стремление к мирному урегулированию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина демонстрирует пока недостаточно желания для мирного урегулирования конфликта, пишет РИА Новости.
«Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но мы хотим, чтобы они это сделали, я хочу, чтобы они хотели мира, верно? Сейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы», — отметил он.
Также Трамп выразил уверенность, что Украина в самое ближайшее время проявит стремление к мирному урегулированию конфликта.
Ранее сообщалось, что подписания договора, касающегося полезных ископаемых Украины, будет мало для начала отправки Киеву военной помощи от Вашингтона. Президенту Владимиру Зеленскому предстоит соблюсти еще несколько условий.