Зиновьева: в Подмосковье есть две меры поддержки для производителей роботов
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева напомнила о налоговых льготах при использовании робототехники на форуме «Код роста: технологичный бизнес в России».
«Регион готов поддерживать тех, кто производит роботов и их устанавливает», — сказала журналистам Зиновьева.
Для тех, кто производит, у нас две меры поддержки: льготная аренда или субсидия на развитие и расширение производства, строительство.
«Для тех, кто приобретает — льготы по налогам: инвестиционный налоговый вычет или льгота по налогам на имущество», — отметила Зиновьева.
В ходе форума обсуждаются развитие технологичного бизнеса и его влияние на развитие экономики, инструменты развития технологических компаний и еще множество других интересных вопросов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье заинтересовано в привлечении малого и среднего высокотехнологичного бизнеса.
«Мы пригласили вас (представителей высокотехнологичного бизнеса — ред.), чтобы еще раз сказать, показать и практически подтвердить заинтересованность в новых инвесторах, новых идеях и умных людях, которые не боятся различных сложностей», — сказал Воробьев.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.