Врачи Одинцовской больницы спасли пострадавшего в ДТП с разрывом мочевого пузыря

Хирурги и урологи Одинцовской областной больницы всю ночь оперировали мужчину, получившего тяжелые повреждения внутренних органов в ДТП. Его состояние удалось стабилизировать, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Скорая помощь доставила в Одинцовскую областную больницу мужчину после ДТП. Симптомы указывали на серьезные повреждения внутренних органов и тяжелое внутреннее кровотечение. Экстренная диагностика выявила полный разрыв мочевого пузыря. При такой травме попадание мочи в брюшную полость угрожает развитием перитонита и сепсиса. Пациента срочно направили на операцию.

Хирурги вскрыли брюшную полость, остановили массивное кровотечение и оценили повреждения. Урологи ушили разрыв мочевого пузыря. Одновременно хирурги восстанавливали другие поврежденные органы и промывали брюшную полость.

«Разрыв мочевого пузыря — это всегда маркер очень тяжелой травмы. Ни хирург, ни уролог в одиночку не справились бы с таким объемом повреждений так эффективно. <…> Слаженная командная работа позволила провести успешное вмешательство», — рассказал заведующий отделением урологии Одинцовской областной больницы Антон Греченков.

Операция продолжалась всю ночь. Врачи стабилизировали состояние мужчины. После вмешательства он продолжил лечение под наблюдением урологов, а позднее был направлен на реабилитацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.