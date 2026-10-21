В Ленинском округе высадят 95 тыс тюльпанов к весне

Посадка тюльпанов к весеннему сезону началась 21 октября на круговом движении по улице Школьной в Ленинском округе. Для озеленения муниципалитета закупили 95 тыс. луковиц, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тюльпаны высаживают на центральных улицах, у памятников, на въездах в город и на клумбах по всему Ленинскому округу. Посадки размещают в наиболее посещаемых и значимых местах.

«В этом году мы закупили тюльпаны разных сортов. Высадка идет не только на центральных улицах, но и у памятников, на въездах в город и клумбах по всему Ленинскому округу», — отметил директор МБУ «Благоустройство» Виктор Сюлергин.

На клумбах высадят сорта Vouge, Dynasty, Icoon, Update, Presto, Double Trouble и Indiana. Они различаются высотой и цветовой гаммой, что позволит ландшафтным дизайнерам создать разнообразные композиции.

Высадка цветов — один из этапов подготовки к весенне-летнему сезону. Посадкам предстоит обеспечить тщательный уход, чтобы весной добиться яркого и продолжительного цветения.

Одновременно округ готовится к снежному сезону. Для уборки подготовили 61 единицу техники и 18 единиц малой механизации.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.