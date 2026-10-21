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Софья Врагова из Подмосковья завоевала бронзу первенства Европы в Дурресе

Тяжелоатлетка Софья Врагова из Московской области стала бронзовым призером первенства Европы среди юниоров и юниорок, которое прошло с 12 по 19 октября в албанском Дурресе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Софья Врагова выступала в весовой категории свыше 86 кг. В упражнении «толчок» она подняла 130 кг и завоевала бронзовую медаль.

Спортсменка представляет областной центр олимпийских видов спорта и спортивную школу олимпийского резерва по летним видам спорта в Старой Купавне Богородского округа.

Первенство Европы среди юниоров и юниорок прошло с 12 по 19 октября в Дурресе (Албания). В соревнованиях участвовали около 400 тяжелоатлетов из 38 стран.

Ранее Врагова становилась чемпионкой России среди юниорок и победительницей юношеского чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.