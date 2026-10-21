В Воскресенске провели первенство городского округа по бадминтону

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» приняли участие в первенстве городского округа по бадминтону 18 октября в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены состязались в четырех возрастных группах. В список победителей вошли:

До 11 лет — Вера Желтухина, Варвара Баурина, Вероника Малкина, Артем Горшков, Андрей Горностаев.

До 13 лет — Дарья Дорошкевич, Василиса Шевченко, Артем Баурин, Сергей Шустов.

До 15 лет — Милена Алиева, Ксения Сергеева, Владислав Родионов, Дмитрий Волков, Иван Полачев.

До 17 и 19 лет — Василиса Ицкова, Софья Цыганова, Роман Гарифуллин, Михаил Дренин.

«Для нас принципиально важно поддерживать и развивать в Подмосковье как любительский спорт, так и спорт высших достижений. Мы обустраиваем площадки, ремонтируем физкультурно-оздоровительные комплексы, открываем школьные стадионы, чтобы жители могли тренироваться в любое удобное время. Особое внимание — спортшколам, где с юных лет воспитывают чемпионов, приумножают традиции большого спорта», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.