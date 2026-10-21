Пушкинская больница получила четыре аппарата для помощи недоношенным детям

Пушкинская клиническая больница имени В. Н. Розанова в 2026 году получила четыре единицы медтехники для помощи детям, родившимся раньше срока, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отделения Пушкинской клинической больницы имени В. Н. Розанова передали стол для новорожденных с подогревом, два малогабаритных допплеровских анализатора сердечно-сосудистой деятельности матери и плода и фетальный монитор.

Оборудование помогает врачам контролировать состояние младенцев, поддерживать их жизненные функции и проводить диагностику. Поставки в больницы Пушкинского округа продолжаются по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Всего медицинские учреждения Подмосковья получили более 400 единиц оборудования для неонатологии. Среди них — аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, инкубаторы и открытые реанимационные системы.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.