В Долгопрудном объявили конкурс на лучший проект въездной стелы

Конкурс эскизных проектов въездной стелы на Лихачевском шоссе проходит в Долгопрудном с 20 октября по 20 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация Долгопрудного проводит конкурс на лучший эскизный проект произведения монументального искусства «Въездная стела в наукоград Долгопрудный». Проект предназначен для въезда в город на Лихачевском шоссе.

К участию приглашают профессиональных архитекторов, дизайнеров творческих архитектурных мастерских и студентов соответствующих специальностей. Конкурс проходит с 20 октября по 20 ноября 2026 года.

Заявки принимают только в электронном виде по адресу dolgo@mosreg.ru. К ним необходимо приложить конкурсные работы — фото и видеоматериалы — и сопроводительное письмо. Условия и подробности опубликованы на официальном сайте администрации Долгопрудного.

Все участники получат дипломы, а победитель — сертификат на получение денежного приза.

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