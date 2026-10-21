Подмосковные роботостроители представили разработки на выставке в Красногорске

Одиннадцать малых технологических компаний и производителей роботов Подмосковья представили свои решения на выставке в рамках форума «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики» в Красногорске, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Выставка объединила разработки в сфере робототехники, информационных и беспилотных технологий. Участники показали промышленных роботов — от грузчиков до комплексов для инспекции труб, симулятор беспилотника, решения виртуальной реальности и миниатюрный роботизированный склад.

Среди экспонентов — «Русский робот», «Росатом ИнтелМаш», «Семаргл роботикс», «Комитас», «Тарис», «ССИ решения», ИП Лямина Д. А., «Иксредгрупп», «Нинсар», «Интерграфика» и «Стелкон». Они разрабатывают промышленных и логистических роботов, внедряют системы автоматизации и складской логистики, создают образовательные приложения, корпоративные игровые решения, симуляторы, технологии виртуальной и дополненной реальности, системы хранения.

Гости увидели робота, раздающего шоколадки, гуманоидного робота и комплексы для складов и заводов. Посетители узнали о радиоуправляемых платформах, попробовали управлять беспилотниками и погрузились в виртуальную реальность. Выставку также посетили представители предприятий, заинтересованных во внедрении таких технологий.

«Такая выставка проводится у нас в регионе впервые», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она выразила надежду, что выставка станет регулярной площадкой для встреч производителей и заказчиков робототехники и поможет запускать крупные проекты автоматизации и цифровизации.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.