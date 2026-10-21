Школы Нижегородской области начали проводить киберуроки

В Нижегородской области стартовали занятия по медиаграмотности в рамках всероссийской акции «Киберурок». Школьников учат распознавать обман в интернете и критически оценивать контент, сообщает pravda-nn.ru .

Программу адаптировали для трех возрастных групп: 3–5, 6–9 и 10–11 классов. Занятия проводят выпускники Мастерской новых медиа, прошедшие экспертный отбор.

В Нижнем Новгороде уроки ведет лектор общества «Знание» Александр Крымов. Он уже провел занятия в Политехническом колледже и Семеновской школе № 4. В ноябре запланирован урок в нижегородской школе № 73.

По словам Крымова, занятия помогают понять, кто создает потребляемый контент, и знакомят со схемами интернет-мошенничества. Программа также охватывает алгоритмы рекомендаций, цифровую гигиену, правила онлайн-общения, влияние чрезмерного потребления медиа на мозг, риски и возможности искусственного интеллекта. Школьники учатся распознавать фейки, поддельные видео и попытки похитить данные.

Идею проекта предложил учитель основ безопасности жизнедеятельности и блогер Геннадий Старунов. Он ушел добровольцем на специальную военную операцию и погиб в 2025 году. Сообщество Мастерской новых медиа продолжило его замысел.

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