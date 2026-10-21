Врачи Домодедовской больницы спасли мужчину с острой почечной недостаточностью

Пациенту 46 лет с острой почечной недостаточностью провели экстренное очищение крови в Домодедовской больнице. Его состояние стабилизировалось, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Скорая помощь доставила мужчину в инфекционное отделение с подозрением на пневмонию. При поступлении у него были выраженная слабость, сильная одышка и головокружение. Обследование выявило тяжелую анемию — низкий уровень гемоглобина — и уремию, при которой в крови накапливаются токсичные продукты обмена веществ, в том числе мочевина и креатинин. Это происходит, когда почки перестают эффективно фильтровать кровь.

В анестезиолого-реанимационном отделении стационара № 2 пациенту экстренно провели гемодиализ на современном аппарате в сочетании с гемосорбцией цитокинов для внепочечного очищения крови от токсичных веществ. Гемодиализ применяют прежде всего при острой и хронической почечной недостаточности, а также при отравлениях лекарствами, спиртами и ядами.

«Пациент оперативно был переведен в анестезиолого-реанимационное отделение стационара № 2, где ему провели коррекцию анемии трансфузионным методом с применением донорской крови. Также пациенту проведена заместительная почечная терапия с помощью гемодиализа», — пояснила заместитель главного врача по медицинской части Наталья Яцкова.

Сейчас мужчина продолжает лечение в терапевтическом отделении стационара № 3. Его состояние стабилизировалось, однако ему потребуется регулярный гемодиализ. Такую заместительную почечную терапию проводят амбулаторно по полису ОМС в домодедовском диализном центре «Нефролайн», с которым сотрудничает больница.

Врачи напомнили о важности регулярной диспансеризации и обращения за медицинской помощью при первых тревожных симптомах, а также о недопустимости самолечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.