Трамп: Камала Харрис родилась умственно отсталой
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Кандидат в президенты США Дональд Трамп публично оскорбил свою соперницу, вице-президента Камалу Харрис, сообщает РИА Новости.
Республиканец назвал Харрис и действующего президента США Джо Байдена «умственно отсталыми». Причем, по его словам, первая родилась такой, а второй — таким стал.
«Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась», — сказал Трамп во время предвыборной речи в штате Висконсин.
Он добавил, что только люди с подобными проблемами могли проводить такую иммиграционную политику, в результате которой Соединенные Штаты сейчас страдают. Сторонники Трампа после его слов посмеялись, а также поаплодировали экс-президенту.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Американским граждан предстоит выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Ранее Трамп прокомментировал текущее положение дел на Украине, заявив, что страна разрушена, а ее народ — «мертвый».