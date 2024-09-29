Трамп: Камала Харрис родилась умственно отсталой

Республиканец назвал Харрис и действующего президента США Джо Байдена «умственно отсталыми». Причем, по его словам, первая родилась такой, а второй — таким стал.

«Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась», — сказал Трамп во время предвыборной речи в штате Висконсин.

Он добавил, что только люди с подобными проблемами могли проводить такую иммиграционную политику, в результате которой Соединенные Штаты сейчас страдают. Сторонники Трампа после его слов посмеялись, а также поаплодировали экс-президенту.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Американским граждан предстоит выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Ранее Трамп прокомментировал текущее положение дел на Украине, заявив, что страна разрушена, а ее народ — «мертвый».