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Трамп издаст указ о прекращении государственной цензуры в США

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп пообещал издать указ о прекращении в стране государственной цензуры, сообщает РИА Новости .

Трамп после своей инаугурации выступил с первой речью. Республиканец пообещал вернуть в США свободу слова.

Для этого Трамп планирует подписать указ о прекращении государственной цензуры в США.

Инаугурация Трампа прошла в понедельник. Он официально вступил в должность 47-го президента США.

После церемонии республиканец объявил о запуске кампании по сбору денег для своей команды. Она продлится сутки.