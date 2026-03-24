Трамп: Иран согласился не добиваться получения ядерного оружия

«Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда Штаты и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы и Израиль, а также перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов.

