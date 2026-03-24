Трамп: Иран согласился не добиваться получения ядерного оружия
Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Ирана согласились не добиваться получения ядерного оружия, сообщает ТАСС.
«Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива.
Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда Штаты и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы и Израиль, а также перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов.
