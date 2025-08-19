Трамп хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее

Американский лидер Дональд Трамп стремится к незамедлительному завершению украинского кризиса. В Белом доме сообщили, что он не хочет затягивать с организацией встречи сторон по мирному урегулированию, пишет ТАСС .

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, заявила, что президент США не рассматривает вариант откладывания переговоров по мирному урегулированию на месяц. Он хочет, чтобы Москва и Киев встретились как можно скорее.

Трамп отвергает предложения о длительном ожидании следующей встречи и настаивает на активных действиях для прекращения конфликта в максимально короткие сроки. Президент заинтересован в немедленном прогрессе мирного процесса на Украине.

Ранее в Белом доме заявили, что подготовка к личной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского уже ведется. Однако когда она может состояться, не сообщается.