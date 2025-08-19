Трамп хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее
Американский лидер Дональд Трамп стремится к незамедлительному завершению украинского кризиса. В Белом доме сообщили, что он не хочет затягивать с организацией встречи сторон по мирному урегулированию, пишет ТАСС.
Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, заявила, что президент США не рассматривает вариант откладывания переговоров по мирному урегулированию на месяц. Он хочет, чтобы Москва и Киев встретились как можно скорее.
Трамп отвергает предложения о длительном ожидании следующей встречи и настаивает на активных действиях для прекращения конфликта в максимально короткие сроки. Президент заинтересован в немедленном прогрессе мирного процесса на Украине.
Ранее в Белом доме заявили, что подготовка к личной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского уже ведется. Однако когда она может состояться, не сообщается.