Трамп хочет вернуться к теме отказа от ядерного оружия
Трамп заявил о тотальной денуклеаризации
Президент США Дональд Трамп заявил о желании провести тотальную денуклеаризацию, начав с переговоров на эту тему с Россией, сообщает РИА Новости.
«Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия», — отметил американский лидер.
Он подчеркнул, что тему денуклеаризации ранее США обсуждали с Россией и Китаем, и сейчас это было бы «невероятно».
Ранее сообщалось, что Москва могла бы стать посредником между Ираном и США в обсуждении ядерной программы Тегерана.