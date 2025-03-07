Трамп хочет вернуться к теме отказа от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил о желании провести тотальную денуклеаризацию, начав с переговоров на эту тему с Россией, сообщает РИА Новости .

«Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия», — отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что тему денуклеаризации ранее США обсуждали с Россией и Китаем, и сейчас это было бы «невероятно».

Ранее сообщалось, что Москва могла бы стать посредником между Ираном и США в обсуждении ядерной программы Тегерана.