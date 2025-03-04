Песков не подтвердил, что Путин станет посредником на ядерных переговорах США и Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о том, что российский лидер Владимир Путин станет посредником для переговоров между США и Ираном по ядерному оружию, сообщает ТАСС .

Песков уточнил, что РФ является союзником Ирана. Он напомнил о позиции Путина, согласно которой, «проблема иранского ядерного досье» должна решаться мирными путями.

По словам официального представителя Кремля, Москва готова помогать Ирану в этом.

Ранее Bloomberg заявил, что американский президент Дональд Трамп в разговоре с Путиным попросил, чтобы Россия выступила посредником на ядерных переговорах США и Ирана. Издание утверждало, что российский лидер согласился.