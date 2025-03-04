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Bloomberg: Путин согласился стать посредником на ядерных переговорах США и Ирана

Американский президент Дональд Трамп во время февральского разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросил, чтобы Россия выступила посредником на переговорах США и Ирана по вопросу ядерной программы республики, сообщает Bloomberg .

По данным издания, российская сторона дала положительный ответ. РФ согласилась помочь США в общении с Ираном.

Эту тему также обсудили во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Но тогда официальных комментариев не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Bloomberg, что «Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров». Он сообщил о готовности Москвы помочь в этом.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что «это естественно», когда страны предлагают свою помощь в таких вопросах.

В начале февраля Трамп заявил, что хотел бы подписать сделку с Ираном по вопросам ядерного оружия. Он хотел бы решить проблему переговорами, а не бомбардировками.