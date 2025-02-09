Трамп готов к сделке с Ираном

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NY Post: Трамп готов пойти на сделку с Ираном

Американский президент Дональд Трамп сказал, что хотел бы подписать сделку с Ираном, а не начинать против него военные действия. Об этом политик рассказал в интервью The New York Post, сообщает ТАСС .

Трамп хочет заключить договор с Ираном по вопросам, связанным с ядерным оружием. Политик хотел бы решить проблему переговорами, а не бомбардировками.

Если сделку удастся подписать, то Израиль не будет наносить удары по Ирану. При этом подробности переговоров Трамп не раскрывал.

Ранее президент США приказал стереть Иран с лица земли, если его убьют.