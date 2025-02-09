Трамп готов к сделке с Ираном
NY Post: Трамп готов пойти на сделку с Ираном
Американский президент Дональд Трамп сказал, что хотел бы подписать сделку с Ираном, а не начинать против него военные действия. Об этом политик рассказал в интервью The New York Post, сообщает ТАСС.
Трамп хочет заключить договор с Ираном по вопросам, связанным с ядерным оружием. Политик хотел бы решить проблему переговорами, а не бомбардировками.
Если сделку удастся подписать, то Израиль не будет наносить удары по Ирану. При этом подробности переговоров Трамп не раскрывал.
Ранее президент США приказал стереть Иран с лица земли, если его убьют.