Мособлкомлес предупредил об осенней активности клещей

Клещи в лесах Подмосковья сохраняют активность в октябре и могут искать источники питания даже при температуре +5 °C, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Прохладная октябрьская погода благоприятна для клещей, которые плохо переносят жару. Ночные заморозки сами по себе не останавливают их: клещи могут впасть в оцепенение, а при потеплении даже до +5 °C вновь начать искать источники питания.

При теплой и влажной осенней погоде клещи могут быть активны почти весь световой день. Засушливым летом они чаще прячутся в тени и ищут источники питания преимущественно утром и вечером.

Осенью клещи чаще встречаются на лесных тропинках и опушках, возле водоемов, в зарослях кустарников и местах с опавшей листвой. Там сохраняются влага, тепло и защита от прямых солнечных лучей. Особенно активны взрослые самки: им необходимо насытиться кровью, чтобы накопить питательные вещества перед зимовкой.

Клещи не падают с деревьев, а цепляются снизу — с травы, стеблей и низких веток. Для защиты во время осенних прогулок рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду и тщательно осматривать себя после возвращения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.