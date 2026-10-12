В Долгопрудном бетонируют фундамент нового корпуса школы № 7

Строители продолжают устройство фундаментной плиты корпуса на 1500 мест для школы № 7 на Лихачевском шоссе в Долгопрудном. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в августе 2028 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На строительстве пристройки к школе № 7 на Лихачевском шоссе в Долгопрудном работают 45 человек и семь единиц техники. В понедельник региональный минстройкомплекс сообщил, что строители бетонируют фундаментную плиту будущего корпуса и переносят инженерные сети.

На объекте смонтировали блочно-модульный центральный тепловой пункт. Это позволило переподключить теплосеть существующей школы по постоянной схеме. Тепло подали во все жилые дома микрорайона. Строители перенесли 104 из 375 погонных метров водопровода и переложили 60 из 220 метров коллектора.

Площадь земельного участка составляет 37 467 кв. м. Новый корпус площадью 20,6 тыс. кв. м рассчитан на 1500 учеников. Его соединят с существующим зданием теплым переходом.

В пристройке разместят блоки начальной, основной и старшей школы, входные группы с гардеробными и зоной ожидания, актовый зал на 600 мест и многофункциональные спортивные залы. Также предусмотрены медицинский блок, библиотечно-информационный центр, пищеблок полного цикла с обеденным залом, административные и общешкольные помещения. На прилегающей территории обустроят спортивное ядро с игровыми площадками.

Строительство и ввод корпуса в эксплуатацию планируют завершить в августе 2028 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.