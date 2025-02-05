Трамп приказал стереть Иран с лица земли, если его убьют

AP: Трамп приказал советникам «уничтожить» Иран, если он его убьет

Президент США Дональд Трамп приказал своим советникам «уничтожить Иран», если Иран убьет его. По словам хозяина Белого дома, «если они это сделают, их уничтожат, ничего не останется», сообщает AP .

Трамп рассказал о своем поручении после подписания указа, предписывающего правительству США оказывать максимальное давление на иранское государство.

«Если они (Иран — ред.) это сделают (убьют Трампа — ред.), их уничтожат. Я оставил инструкции», — сказал глава Соединенных Штатов в беседе с прессой.

В ноябре 2024 года Минюст США отчитывался о разоблачении «иранского заговора», в ходе которого якобы планировалось убить Дональда Трампа. Перед июльским предвыборным митингом в Пенсильвании спецслужбы также усиливали охрану Трампа, ожидая «угрозу со стороны Ирана». На той демонстрации на политика совершили покушение — пуля снайпера попала в ухо Трампа. Стрелком оказался гражданин 20-летний житель Пенсильвании, его ликвидировали ответным огнем.