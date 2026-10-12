Shaman во время выступления в Подольске сообщил о смерти дедушки

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) сообщил зрителям об утрате в семье. Он рассказал о смерти дедушки во время выступления, посвященного 250-летию Подольска, сообщает Super.ru .

Ярослав Дронов не раз говорил о теплых отношениях с дедушкой Николаем Владимировичем. Во время одной из пресс-конференций у него зазвонил телефон, и артист объяснил журналистам, что не может не ответить, так как звонит дедушка.

На концерте Shaman признался, что Николай Владимирович был ему очень дорог. Дедушка также участвовал в съемках клипа на песню «Моя Россия».

«Я его уважаю, люблю. Но сегодня он покинул нас. Я как артист должен быть с вами максимально открытым», — сказал Дронов зрителям.

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