Трамп: Гренландия нужна Штатам для национальной безопасности

сегодня в 17:04

Соединенные Штаты нуждаются в Гренландии с точки зрения национальной безопасности. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает РИА Новости .

В своей соцсети Truth Social президент США написал, что Гренландия нужна Вашингтону для планируемой системы ПРО «Золотой купол».

Республиканец призвал НАТО помочь ему заполучить остров. Трамп заявил, что если Гренландия окажется в руках США, то Североатлантический альянс станет более эффективным и грозным.

Президент США утверждает, что в противном случае Гренландию якобы могут захватить Россия или Китай.

Ранее Трамп заявил, что США так или иначе получат остров, который является автономной территорией Дании. Между тем, по данным телерадиокомпании Danmarks Radio, Королевство направило в Гренландию свою военную технику и передовой отряд.

