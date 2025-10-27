Трамп готов объявлять успехом любой компромисс после встречи с китайским лидером

Политолог Журавлев: экономических вопросов в отношениях США и Китая очень много

«Между США и Китаем огромная многолетняя кооперация и страшная битва за лидерство. Основным рынком Китая является Америка, если Китай перестанет поставлять свои товары – китайская экономика взорвется от перегрева, а американцы будут без трусов ходить, причем не в переносном смысле. И китайцы, и американцы ищут друг другу альтернативу», — сказал Журавлев.

Он добавил, что США намеривается наладить объем торговли с Индией, но до китайского уровня пока еще очень далеко. В то же время Поднебесная рассчитывает сделать своим массовым рынком сбыта европейскую зону.

Журавлев отметил, что именно эта противоречивая ситуация станет одной из главных тем обсуждения. Так как экономических вопросов в отношениях США и Китая очень много.

«Трамп, по крайней мере, рассчитывает найти компромисс хоть по нескольким вопросам. Как бизнесмену ему эта тема куда понятнее. Если будет решен хоть один вопрос об этом будет трубить американская сторона», — поделился своим прогнозом Журавлев.

Эксперт пояснил, что Трампу очень нужно показать внешнеполитические успехи и доказать, что он защищает Америку от угрозы китайской экспансии.