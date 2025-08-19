Трамп: Франция и Германия хотят разместить свои войска на Украине

Если Франция и Германия разместят свои войска на Украине после урегулирования конфликта, это не станет проблемой для России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

ФРГ и Франция планируют направить свои войска на территорию Украины после завершения конфликта. Трамп считает, что Россия будет к этому готова, это не станет для нее проблемой.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте исключил отправку войск альянса на Украину. Вместо этого ведутся переговоры о создании специального пакета гарантий для Киева.

Ранее Трамп заявил, что не собирается размещать американские войска на Украине. Он отметил, что во время его президентства сил США там не будет.