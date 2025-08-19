Рютте исключил отправку войск НАТО на Украину

сегодня в 02:58

«Этот вопрос даже не обсуждался во время наших переговоров с президентом США Дональдом Трампом», — заявил он в интервью Fox News.

Вместо членства Украины в НАТО, которое сейчас не рассматривается, ведутся переговоры о создании специального пакета гарантий.

Как пояснил Рютте, речь идет о механизмах защиты, аналогичных 5-й статье устава альянса, но реализуемых через двусторонние соглашения с ведущими странами-членами НАТО.