НАТО исключило ближайшее членство Украины
Рютте: членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается,
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News заявил, что вопрос вступления Украины в альянс в настоящее время не рассматривается, сообщает ТАСС.
Вместо этого ведутся переговоры о создании для Киева системы гарантий безопасности, включающей элементы, аналогичные 5-й статье устава НАТО о коллективной обороне.
Западные страны разрабатывают договор, по которому обязательства по защите Украины возьмут на себя ключевые члены НАТО без формального включения страны в альянс.
Такие гарантии могут предусматривать поставки современных систем ПВО, создание совместных производств вооружений и механизмы быстрого реагирования в случае новой агрессии.