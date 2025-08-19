НАТО исключило ближайшее членство Украины

сегодня в 02:38

Рютте: членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается,

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News заявил, что вопрос вступления Украины в альянс в настоящее время не рассматривается, сообщает ТАСС .

Вместо этого ведутся переговоры о создании для Киева системы гарантий безопасности, включающей элементы, аналогичные 5-й статье устава НАТО о коллективной обороне.

Западные страны разрабатывают договор, по которому обязательства по защите Украины возьмут на себя ключевые члены НАТО без формального включения страны в альянс.

Такие гарантии могут предусматривать поставки современных систем ПВО, создание совместных производств вооружений и механизмы быстрого реагирования в случае новой агрессии.