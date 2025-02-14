Трамп: Европе нужно быть осторожнее

Трамп посоветовал Европе быть осторожнее после речи Вэнса в Мюнхене

Американский президент Дональд Трамп посоветовал Европе быть осторожнее после речи вице-президента Джей Ди Вэнса в Мюнхене, сообщает ТАСС .

"Хорошая речь, Европе стоит быть осторожной", заявил Трамп, уточнив, что слушал выступление Вэнса в Мюнхене.

В Мюнхене проходит международная встреча по безопасности.

Вэнс во во время выступления раскритиковал сложившуюся в Европе политическую ситуацию. В частности, он считает, что демократия на континенте находится в опасности, но не из-за России или Китая, а по причине внутренних разногласий.