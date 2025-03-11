Трамп анонсировал переговоры с Путиным
Трамп и Путин могут провести телефонные переговоры в пятницу
Президент США Дональд Трамп полагает, что на этой неделе может провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет «Газета.ру»со ссылкой на Reuters.
Ранее журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале заявил, что разговор Путина и Трампа состоится в пятницу, 14 марта.
«Разговор Путина с Трампом состоится в пятницу, и это будет больше, чем просто телефонный разговор», — сказано в сообщении.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник не исключила контактов Москвы и Вашингтона в ближайшее время.
В последний раз лидеры двух стран разговаривали 12 февраля.